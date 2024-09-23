Тестировщик приложение

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки303 просмотра

Здравствуйте! Мы проводим тестирование нашего нового приложения и ищем активных людей, готовых помочь нам улучшить продукт. Если вам интересно принять участие, напишите нам! Участие не займет много времени, а вы сможете внести свой вклад в создание качественного сервиса.

Условия участия:

Наличие устройства (iphone/ipad).

Готовность выполнить несколько простых заданий в приложении.

Поделиться обратной связью.

За участие предусмотрено 500рублей за нахождение ошибок, багов или недостатков 1000рублей. Ждем вас!

Тестирование приложений
5 месяцев назад
guest_1732019657761
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
18 лет
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Алексей
 
18 лет
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3 месяца назад
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Дмитро
 
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Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад