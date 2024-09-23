Ищется специалист для тестирования искусственного интеллекта и разработки идей для видео о его применении. Задача включает предложение рабочих идей и помощь в создании сценария на основе тестов. Оплата и детали работы будут обсуждены позже.
Тестировщик приложение
Здравствуйте! Мы проводим тестирование нашего нового приложения и ищем активных людей, готовых помочь нам улучшить продукт. Если вам интересно принять участие, напишите нам! Участие не займет много времени, а вы сможете внести свой вклад в создание качественного сервиса.
Условия участия:
Наличие устройства (iphone/ipad).
Готовность выполнить несколько простых заданий в приложении.
Поделиться обратной связью.
За участие предусмотрено 500рублей за нахождение ошибок, багов или недостатков 1000рублей. Ждем вас!
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