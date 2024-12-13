Необходимы фрилансеры для тестирования простого проекта. Задача займет около 10 минут. Ожидается оценка и краткий отзыв о функционале сайта.
Проверка импортированных страниц на сайте
Мы импортировали со старого сайта на новый 350 страниц. Так как оба сайта используют немного разные технологии и имеют разный дизайн - импортированные страницы выглядят местами криво.
Нам нужен человек, который сможет нам помочь в пересмотре этих страниц и укажет нашим программистам на эти "кривые" места.
Работа максимально простая, подойдёт даже тем, кто только начинает свою карьеру.
Заявки фрилансеров
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