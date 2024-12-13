Проверка импортированных страниц на сайте

Мы импортировали со старого сайта на новый 350 страниц. Так как оба сайта используют немного разные технологии и имеют разный дизайн - импортированные страницы выглядят местами криво.



Нам нужен человек, который сможет нам помочь в пересмотре этих страниц и укажет нашим программистам на эти "кривые" места.



Работа максимально простая, подойдёт даже тем, кто только начинает свою карьеру.