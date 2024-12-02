Оценить проект. Придумать отзыв

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен8 заявок117 просмотров

Привет, коллеги!

Нужно поюзать, потестить простенький проектик.

Делов на 10 минут )

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Тестирование приложений
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

nastassiya
Анастасия 
21 год
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Шахрух
 
22 года
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