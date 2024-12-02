Ищем операторов чата для международного дейтингового агентства. Необходим компьютер, базовый английский, креативность. Рабочий график - 9 часов, основное время ночью. Обеспечиваем обучение, поддержку и своевременные выплаты. Обязанности: ответы на сообщения, онлайн во время смены.