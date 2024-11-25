Требуется написать отзывы на Авито с оплатой 200 рублей за отзыв. Выплата производится в течение суток после публикации. Необходимо, чтобы аккаунт был зарегистрирован не менее месяца и не оставлял отзывов за последний месяц. Инструкции будут предоставлены.