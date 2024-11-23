Работа с Википедией

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок144 просмотра

Задача простая, требует усидчивости и терпения. На страницах Википедии по разделам музыки 2000-2020 х годов нудно отредактировать, добавить информацию для более упрощённого поиска музыки, песен. По сути, работа с архивом

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