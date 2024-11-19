Телеграм. Есть несколько каналов. На них есть уже аудитория и множество постов-анонсов, тот, на который все переносится - новый, но со старыми постами. Нужно заменить все старые посты на новые (взять из этих самых заполненных аккаунтов). Работа на несколько часов.