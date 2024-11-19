Перенести все посты с одного канала на другой

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Закрыт1 заявка23 просмотра

Телеграм. Есть несколько каналов. На них есть уже аудитория и множество постов-анонсов, тот, на который все переносится - новый, но со старыми постами. Нужно заменить все старые посты на новые (взять из этих самых заполненных аккаунтов). Работа на несколько часов.

TelegramПеренос данных
5 месяцев назад
guest_1728315601663
7 месяцев в сервисе
Была
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад