Требуется копирайтер для написания описаний и аннотаций к отснятым видео на русском, украинском и английском языках. Ищется профессионал с опытом, который способен быстро приступить к работе и выполнять задания без лишних вопросов. Возможна работа с текстами в формате Word или сканах на А4. Задание многоразовое.