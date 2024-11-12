Стартап IDreem ищет копирайтера с уровнем английского C1 и опытом от 2 лет в копирайтинге, журналистике или аналитике. Задача включает составление писем, анализ открытых источников и структурирование информации о карьерном пути клиента. Работа удаленная с гибким графиком, оплата в долларах или криптовалюте.
Тексты под консульские услуги
Ищу человека который готов сейчас написать несколько текстов под консульские услуги. Тексты на укр языке. Написать надо сейчас
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