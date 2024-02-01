Lidasik

Лидия Кулик Lidasik

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 дня назад
Вкусные продающие тексты. Качественный контент. Пишите - всегда на связи.

Добрый день.

Я - Лидия, профессиональный копирайтер-рерайтер. Опыт работы более 8 лет. Пишу с 2012 года.

Имею высшее образование в области информационных технологий программирования и проектирования. Прекрасно разбираюсь в технических темах, могу писать техническим языком. Рерайт и уникализация текстов по программированию, юриспруденции, психологии, архитектуре и инженерии, дипломных и курсовых в этих и других темах.

- пишу все виды текстов для сайтов различной тематики на русском и украинском языках;

- помогаю составить ТЗ и СЕО;

- подбираю ключевые запросы;

- занимаюсь редактурой и корректировкой;

- делаю русско-украинский и украинско-русский перевод;

- наполняю сайты.

Участие в проектах: sell.by, bebakids.ru, womanadvice.ru, vsesmesi.ru, optimpro.ru, babytai.ru, krasamore.ru, elitecomfort.ru, lstom.ru, eternit.ru, ssofitel.ru, ximkidvor.ru, mastercarpet.ru, kids-carpet.ru, carpet-opt.ru и многих многих других.

Обращайтесь!

#1TikTok
#2Написание текстов
#4Написание статей
#4Google Sheets
#7Instagram
#7YouTube
#12Telegram
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#141
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
3 из 5
ТОП-5
Копирайтинг
ТОП-50
Рерайтинг

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Отзывы заказчиков

korifa
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$6
9 баллов
год назад
Написать статью для сайта ит тематика
Написание статей
Все ок
Приятно работать с Виталием. Четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
год назад
Написать несколько текстов на Украинском языке.
InstagramTelegramTikTokYouTubeНаписание текстов
Отличный исполнитель. Быстро обсудили задачу и уже через пару дней получил результат. Рекомендую!
Спасибо, ТЗ подано в понятном виде, оплата моментальная. Рекомендую!
Ответный отзыв
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$180
10 баллов
год назад
Текст и метаданные
Мы сотрудничаем уже очень давно, Лидия всегда все делает на 150%, всегда на связи, всегда идет на встречу. И в мыслях нет сотрудничать с кем либо другим. Спасибо большое за отличную работу и приятное общество!
Всегда приятно работать с Борисом. Это тот человек, который дарит положительные эмоции. По ТЗ и оплате все как всегда на высоте! Благодарю))
Ответный отзыв
stamas
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Написати тексти для сторінок товарів (засоби захисту рослин)
Google SheetsНаписание текстов
Відповідальний виконавець. Приємно співпрацювати!
Приємно працювати зі Станіславом. Чіткі вимоги, моментальна оплата. Дякую за проект.
Ответный отзыв
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$74
10 баллов
2 года назад
СЕО текста, тема дезинфекция
Написание статей
Всё отлично как всегда, благодарю!
Спасибо, Борис, за очередной интересный проект!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
143 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
#4
Рерайтинг
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
#37
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#254
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#657