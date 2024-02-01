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Добрый день.

Я - Лидия, профессиональный копирайтер-рерайтер. Опыт работы более 8 лет. Пишу с 2012 года.

Имею высшее образование в области информационных технологий программирования и проектирования. Прекрасно разбираюсь в технических темах, могу писать техническим языком. Рерайт и уникализация текстов по программированию, юриспруденции, психологии, архитектуре и инженерии, дипломных и курсовых в этих и других темах.

- пишу все виды текстов для сайтов различной тематики на русском и украинском языках;

- помогаю составить ТЗ и СЕО;

- подбираю ключевые запросы;

- занимаюсь редактурой и корректировкой;

- делаю русско-украинский и украинско-русский перевод;

- наполняю сайты.

Участие в проектах: sell.by, bebakids.ru, womanadvice.ru, vsesmesi.ru, optimpro.ru, babytai.ru, krasamore.ru, elitecomfort.ru, lstom.ru, eternit.ru, ssofitel.ru, ximkidvor.ru, mastercarpet.ru, kids-carpet.ru, carpet-opt.ru и многих многих других.

Обращайтесь!