AlexeyLit

Алексей Литвинцев AlexeyLit

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
10 часов назад
529 отзывов
2 новых
Текст будь-якої складності: недорого та якісно! Послуги редактора та контент-менеджера!

10 років достатньо дитині, щоб вивчити мову (і не одну) та опанувати їзду на велосипеді. Я за 10 років навчився робити такий текстовий контент для клієнтів, що однаково подобається як читачам, так і пошуковим системам.

Будьмо знайомі! Мене звати Олексій і я допоможу вам наповнити сторінку ефективними текстами.

Щоб відповідати очікуванням найкращих замовників, я створив високі стандарти та вивів важливі для себе правила роботи. Серед них:

  • дотримання дедлайнів;

  • неодноразова перевірка грамотності текстів;

  • слідування ТЗ та його вдосконалення для вищої ефективності;

  • “Так!” масштабним проектам;

  • постійне навчання задля розширення тематик текстів;

  • адекватне ставлення до критики.

Завдяки такому підходу маю постійних клієнтів, що не скупляться на гарні відгуки. Найкращі роботи можна переглянути у портфоліо, а гірші – побачить тільки кошик гугл-документів. 

Готовий допомогти, якщо шукаєте:

  1. Тексти, що продають.

  2. SEO-оптимізований контент. 

  3. Описи карток товарів.

  4. Інформаційні статті та статті для блогу. 

  5. Посадкові сторінки. 

  6. Сценарії для Youtube, TikTok.

  7. Дописи для Instagram, Facebook, Threads та Telegram.

  8. Переклади, прес-релізи, новини.

І пам’ятайте: чим раніше ви замовите якісні тексти, тим швидше ваші потенційні клієнти дізнаються про вас. Не прогавте можливість стати ефективніше! 

Про мене:

https://freelancehunt.com/blog/intierviu-z-olieksiiem-litvintsievim-uspishnim-kopiraitierom-freelancehunt/

https://gurusway.com/business/success/ale%d1%85ey-litvintsev-interview-on-freelancing/


Великі Клієнти з якими співпрацюю (або співпрацював):

https://zemexpert.kh.ua/ru/blog

https://gerborua.shop/
https://sils.in.ua/ru/

https://freehost.com.ua/

https://desarcs.lh.by/

https://www.4logist.com/

https://pugachevconcierge.com/

https://baby-boom.com.ua/

https://stol-i-stul.com.ua/ (автор для блогу)

https://startranslog.com.ua/

https://ru.pure.dating/

https://carta.ua/

https://doctor-h.com.ua/

https://zakaztovarov.net/

http://donation.nabalicorp.com/

http://cowax.nabalicorp.com/

https://www.dobrynstone.com/

https://www.spravki-medcentr.com/

https://medkartel.com/

https://iq.od.ua/

https://horrorterritory.com/

https://carta.ua/

https://iwill.cool/

https://pcservice.zp.ua/

https://autoside.com.ua/

https://icl-services.com

https://www.topaz-d.com.ua/

https://homy.by

https://gaston.com.ua

https://papaoptom.com.ua/

https://freehost.com.ua/vps-hosting/

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https://oxytec-ag.com

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https://prnt.sc

https://inbet-games.com/blog

https://ib-partners.pro/blog

https://www.youtube.com/channel/UCgLhRNRpIsoky6HWppfNH5A

 

Тексти англійською:

https://sport-luck.com/author/alexey-litvintsev/

https://www.keyonline24.com/us

https://fsoguard.us/

https://www.plerdy.com/

https://seranking.com/blog/

https://sidingrepaircontractor.com/

https://netpeaksoftware.com/blog

https://serpstat.com/blog/category/how-to/

https://netcurrencyindex.com/

https://paramountdax.io/

https://seller-online.net/

https://pugachev.miami/

https://fialan.us/

https://jbhnews.com/news/

https://eurosir.com.ua/en/

https://calendula.hu/

https://bit-world.limited/

https://www.instagram.com/aaahealthylife/?igshid=8walxe5xht3a

https://oxytec-ag.com/

https://fineadviser.com/

https://glassstructureslimited.com/glass-extensions

https://truecost.gg/

https://smoke-way.com


Зможу (за потреби) вказати у листуванні інших партнерів на певну тематику.

Вартість послуг складає 3-10 доларів за 1000 символів. Докладніше обговоримо всі питання під час спілкування.

Якщо потрібен якісний контент – Ви за адресою. Звертайтеся!

#1Написание обзоров
#1Написание отзывов
#1Написание постов
#1Написание продающих текстов
#1Написание рекламных текстов
#1Написание сценариев
#1Написание текстов
#1Перевод документов
#1Перевод контента
#1Перевод статей
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#53
рейтинг фрилансера
Рерайт текстов
#3
11 заказов
Написание статей
#2
10
Написание текстов
#1
3
Написание отзывов
#1
2
Написание постов
#1
2
#1
Сценарии
#1
Продажи и лиды
ТОП-5
Редактирование и Корректура
ТОП-5
Переводы
ТОП-10
Копирайтинг
ТОП-10
Продающие тексты
ТОП-10
Управление проектами
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Лучший копирайтер марта
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Портфолио

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Отзывы заказчиков+2 новых

guest_1741792785281
месяц в сервисе
Был
7 дней назад
$25
10 баллов
7 дней назад
Написание статей
новый отзыв
Английский языкИспанский языкНаписание статейРерайт текстов
Дуже задоволений співпрацею з Олексієм! Робота виконана якісно, швидко та з урахуванням усіх побажань. Проявив професіоналізм і відповідальність. Рекомендую!
Дякую за цікаве замовлення! Все добре
Ответный отзыв
Xarlon0301
24 года
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
$119
10 баллов
24 дня назад
Необходимо написать статьи для сайта
новый отзыв
Английский языкИспанский языкИтальянский языкНаписание текстовОптимизация контентаРерайт текстов
Всё супер, рекомендую и благодарю!
Спасибо за очередной заказ, всё отлично!
Ответный отзыв
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Перевести с русского на английский контент одностраничника
Английский языкНаписание статейНаписание текстовПеревод статейПеревод текстовРерайт текстов
Отличная работа. Перевод сделан быстро и качественно!
Спасибо за заказ! Всё отлично и интересно
Ответный отзыв
guest_1721122841270
9 месяцев в сервисе
Была
8 месяцев назад
$75
10 баллов
9 месяцев назад
История -квест
Английский языкНаписание статейНаписание сценариевРерайт текстовНаписание обзоровНаписание продающих текстов
Выполнено в срок, открыт к правкам. креативный подход
Спасибо за заказ! Приятно и интересно работать!
Ответный отзыв
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$50
10 баллов
год назад
Перевод сайта на английский (авто тематика)
Английский языкИспанский языкПеревод документовПеревод контентаПеревод статейПеревод текстов
Все отлично. Спасибо за хорошую работу и ответственный подход к переводу!
Большое спасибо за заказ! Всё хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
338 отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#6
Рерайтинг
62 отзыва
$2.5/час
от $5от 1 дня
#10
Переводы
48 отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#2
Продающие тексты
46 отзывов
$3.5/час
от $5от 1 дня
#7
Редактирование и Корректура
16 отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#2
Сценарии
7 отзывов
$5/час
от $2от 2 дней
#1
Наполнение сайтов
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#144
Продажи и лиды
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#1
Управление проектами
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#8
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$10/час
от $50от 5 дней
#50
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$10/час
от $50от 3 дней
#136
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#129
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#208
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $1от 2 дней
#240
Стихи, Песни и Проза
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Нейминг и Слоганы
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$10/час
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