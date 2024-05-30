Алексей Литвинцев AlexeyLitAlexeyLit
10 років достатньо дитині, щоб вивчити мову (і не одну) та опанувати їзду на велосипеді. Я за 10 років навчився робити такий текстовий контент для клієнтів, що однаково подобається як читачам, так і пошуковим системам.
Будьмо знайомі! Мене звати Олексій і я допоможу вам наповнити сторінку ефективними текстами.
Щоб відповідати очікуванням найкращих замовників, я створив високі стандарти та вивів важливі для себе правила роботи. Серед них:
дотримання дедлайнів;
неодноразова перевірка грамотності текстів;
слідування ТЗ та його вдосконалення для вищої ефективності;
“Так!” масштабним проектам;
постійне навчання задля розширення тематик текстів;
адекватне ставлення до критики.
Завдяки такому підходу маю постійних клієнтів, що не скупляться на гарні відгуки. Найкращі роботи можна переглянути у портфоліо, а гірші – побачить тільки кошик гугл-документів.
Готовий допомогти, якщо шукаєте:
Тексти, що продають.
SEO-оптимізований контент.
Описи карток товарів.
Інформаційні статті та статті для блогу.
Посадкові сторінки.
Сценарії для Youtube, TikTok.
Дописи для Instagram, Facebook, Threads та Telegram.
Переклади, прес-релізи, новини.
І пам’ятайте: чим раніше ви замовите якісні тексти, тим швидше ваші потенційні клієнти дізнаються про вас. Не прогавте можливість стати ефективніше!
Про мене:
https://freelancehunt.com/blog/intierviu-z-olieksiiem-litvintsievim-uspishnim-kopiraitierom-freelancehunt/
https://gurusway.com/business/success/ale%d1%85ey-litvintsev-interview-on-freelancing/
Великі Клієнти з якими співпрацюю (або співпрацював):
https://zemexpert.kh.ua/ru/blog
https://gerborua.shop/
https://sils.in.ua/ru/
https://pugachevconcierge.com/
https://stol-i-stul.com.ua/ (автор для блогу)
http://donation.nabalicorp.com/
https://www.spravki-medcentr.com/
https://freehost.com.ua/vps-hosting/
https://www.youtube.com/channel/UCgLhRNRpIsoky6HWppfNH5A
Тексти англійською:
https://sport-luck.com/author/alexey-litvintsev/
https://www.keyonline24.com/us
https://sidingrepaircontractor.com/
https://netpeaksoftware.com/blog
https://serpstat.com/blog/category/how-to/
https://www.instagram.com/aaahealthylife/?igshid=8walxe5xht3a
https://glassstructureslimited.com/glass-extensions
Зможу (за потреби) вказати у листуванні інших партнерів на певну тематику.
Вартість послуг складає 3-10 доларів за 1000 символів. Докладніше обговоримо всі питання під час спілкування.
Якщо потрібен якісний контент – Ви за адресою. Звертайтеся!
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