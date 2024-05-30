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10 років достатньо дитині, щоб вивчити мову (і не одну) та опанувати їзду на велосипеді. Я за 10 років навчився робити такий текстовий контент для клієнтів, що однаково подобається як читачам, так і пошуковим системам.

Будьмо знайомі! Мене звати Олексій і я допоможу вам наповнити сторінку ефективними текстами.

Щоб відповідати очікуванням найкращих замовників, я створив високі стандарти та вивів важливі для себе правила роботи. Серед них:

дотримання дедлайнів;

неодноразова перевірка грамотності текстів;

слідування ТЗ та його вдосконалення для вищої ефективності;

“Так!” масштабним проектам;

постійне навчання задля розширення тематик текстів;

адекватне ставлення до критики.

Завдяки такому підходу маю постійних клієнтів, що не скупляться на гарні відгуки. Найкращі роботи можна переглянути у портфоліо, а гірші – побачить тільки кошик гугл-документів.

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І пам’ятайте: чим раніше ви замовите якісні тексти, тим швидше ваші потенційні клієнти дізнаються про вас. Не прогавте можливість стати ефективніше!

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Тексти англійською:

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Зможу (за потреби) вказати у листуванні інших партнерів на певну тематику.

Вартість послуг складає 3-10 доларів за 1000 символів. Докладніше обговоримо всі питання під час спілкування.

Якщо потрібен якісний контент – Ви за адресою. Звертайтеся!