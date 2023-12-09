Нейминг компании, торговой марки, магазина - важная часть маркетинга, ведь именно по названию потенциальные клиенты, партнеры, заказчики запоминают товар или услугу. Броское, "говорящее" название позволит привлечь внимание к продукту, выделить его на фоне конкурентов и заинтересовать потребителей. Не менее важен и хороший слоган: он должен быть четким, не иметь двусмысленности и позиционировать вас как надежного производителя.

Но придумать достойное имя не так просто, как кажется. Это целая наука, требующая не только специальных знаний, но и творческого мозгового штурма. Обладают подобными навыками профессиональные неймеры, к услугам которых прибегают, когда требуется придумать название или слоган. И подобные специалисты, как правило, трудятся в удаленном режиме. Найти их контакты можно в каталоге специалистов на Weblancer.

Фриланс: слоган, название, креатив

Чтобы профессионально зарабатывать на придумывании броских неймов и девизов в интернете, не обязательно иметь образование в сфере рекламы и маркетинга. Достаточно иметь развитое воображение и креативный подход к работе, которые помогут создавать уникальные и оригинальные слова и слагать фразы.

Хотя, часто приходится прибегать и к аналитике, чтобы выявить предпочтения и интересы аудитории, на которую ориентирован бренд или торговая марка. И тут не обойтись без

специализированных знаний, которые можно почерпнуть в профессиональной литературе или лекциях успешных неймеров.

Нейминг фриланс подразумевает разработку названия, которое будет соответствовать следующим критериям:

запоминаемость;

ассоциативность;

благозвучие;

однозначность произношения.

Придуманное имя не должно нравиться или не нравиться заказчику или исполнителю. Оно должно быть коммерчески успешным, чтобы:

эффективно презентовать продукт или услугу на рынке;

привлечь внимание потребителя и повысить его лояльность;

опередить и победить конкурентов.

Нейминг - удаленная работа на сто процентов. И для ее выполнения не нужно по большему счету ничего, кроме светлой головы с богатым воображением. А проекты по данному направлению можно найти на нашей бирже фриланса.

Нейминг: удаленная работа и перспективы

Веблансер - сервис, объединяющий тысячи заказчиков и фрилансеров из разных стран. Дистанционное взаимодействие выгодно отличается от обычной работы, ведь как исполнитель вы не ограничены в выборе заказчиков исключительно собственным регионом, а также можете самостоятельно планировать свой график. Если можете придумать интересное имя или слоган, вакансии удаленной работы ждут вас на нашем портале. Также часто проекты по неймингу организовываются в виде конкурса, в котором не ограничивается количество участников, а победитель получает солидный гонорар за свою работу.

Если вы уверены, что создание неймов - это ваше дело, а не просто кратковременное хобби, рекомендуем серьезно задуматься над наполнением портфолио, а также сбором отзывов. Для опытных неймеров это не составит труда, а начинающим специалистам придется потрудиться и, возможно, активно участвовать в конкурсах, чтобы наработать первые примеры и благодарности работодателей. Именно на эти аспекты обращают внимание заказчики, выбирая исполнителей.

Со временем вы убедитесь, что с ростом рейтинга будут расти и доходы. А начать удаленную деятельность просто - нужно зарегистрироваться на бирже, как исполнитель. Это очень просто и бесплатно.

Поиск неймеров на бирже фриланса

Тем, кто ищет создателей работающих, продающих названий для товаров и услуг, брендов, а также слоганов, мы приглашаем воспользоваться этим разделом биржи Weblancer. Здесь вы сможете разместить проект без каких-либо серьезных затрат времени и найти фрилансера, готового взяться за выполнение работы.

Удаленная работа слоган и нейминг - работа творческая, но не простая. Зачастую в задачи исполнителя, помимо непосредственно придумывания названия, требуется совершение и других действий: подбор домена в определенной зоне, проверку на наличие схожих или идентичных торговых названий, создание интересной истории имени и так далее.

Особенностью работы на нашей бирже является ее удобство. Для создания заказа вам не придется проходить долгую процедуру регистрации, подтверждать номер телефона. Единственное, что потребуется указать, кроме непосредственно названия проекта и его описания, это адрес электронной почты. Если вы пожелаете, мы сможем отправлять туда отклики исполнителей, чтобы вы в любой момент смогли увидеть их, даже не заходя на наш сайт.

Искать на фрилансе слоган - занятие перспективное и выигрышное. К вашим услугам будут исполнители из разных регионов и стран, с разными образованиями и мышлениями. Воспользовавшись помощью любого из них, вы сможете рассчитывать на качественный результат, который поможет бизнесу расти и развиваться.