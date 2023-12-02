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Фриланс: Создание дизайна продукции (графический дизайн)
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Упаковка товара - это мощный маркетинговый инструмент, который нельзя игнорировать. Она позволяет придать товару не только эмоционально-привлекательный образ, но и отлично справляется с проблемой конкуренции на рынке идентичных продуктов.
Форма подачи влияет на уровень спроса. Поэтому многим компаниям, занимающимся производством самых различных товаров, нужен графический дизайнер удаленно или в штат. Такой специалист создаст макет будущей обертки, подобрав цветовую гамму и подходящую форму, учитывая специфику продукта.
Графический дизайнер удаленно: задачи и решения
Профессионал, трудящийся над разработкой упаковки, должен обладать не только творческим, но и логическим мышлением. В его руках находится решение многих задач определенного бизнеса:
- привлечение внимания потребителей к товару;
- выделение его на полках среди конкурентов;
- налаживание действенной коммуникации с потенциальной аудитории;
- превращение продукт в именитый бренд.
Для этого нужны знания, причем не только в профессиональной области. Специалисту по созданию внешнего вида упаковки следует также знать примерные места будущих продаж, чтобы суметь выделить ее среди остальных дизайнерских творений. К тому же, ему важно разбираться в маркетинге и способах привлечения покупателей. И, конечно, он обязан уметь работать в специальных программах:
- Для работы с изображениями:
- Adobe Illustrator
- Photoshop
- Acrobat Professional
- Для верстки:
- Dreamweaver
- InDesign
- QuarkXPress
- Для трехмерного моделирования:
- Strata Design 3D
- Foto 3D CX
Особенности создания удачного продукта
Приступая к созданию макета будущего шедевра, важно учитывать не только особенности товара, но и тенденции, царящие в дизайне. Последние возникают в ответ на ценности и потребности клиентов, поэтому не стоит их игнорировать. Среди самых актуальных:
- простота и ясность;
- оригинальный шрифт;
- удачные цвета;
- эко направление.
Минимализм и натуральность - тенденции, которые сегодня правят миром бизнеса. Чтобы упаковка быстрее запоминалась, не стоит перегружать ее лишними деталями. При этом, весь креатив можно направить на шрифт, который может подчеркнуть направление продукта. И, конечно, отсутствие вредных добавок и натуральность тоже эффективно привлекают внимание потребителей.
Работа графический дизайнер: навыки и умения
Удобный поиск специалиста, который сможет создать действительно привлекающий дизайн, дело не из легких. Но найти профессионала можно, сделав запрос на рынок фриланса. Графический дизайн удаленно богат на разработчиков, имеющих нужные навыки для создания действительно качественного продукта.
Для работы над созданием макета упаковки требуется:
- знать основы колористики и построения художественной композиции;
- иметь образование и профессиональные навыки в области графического дизайна;
- владеть необходимым программным обеспечением.
Также не лишним будет художественный талант и знания основ маркетинга и рекламы.
Для поиска подходящего временного или постоянного разработчика, которого можно нанять удаленно, стоит воспользоваться биржей Weblancer.net, где собрано большое количество вакансий квалифицированных дизайнеров упаковки и иной печатной продукции. Это позволяет быстро найти специалиста, который будет выполнять свои обязанности качественно и по приемлемой стоимости.
Графический дизайн: вакансии и отклики
Работа графический дизайнер подразумевает труд, как по разработке фирменного стиля компании, так и деятельность в области полиграфии. В роли заказчиков на подобные услуги могут выступать издательства, рекламные агентства, фирмы и частные лица. Встретить их легко на бирже фриланса, где они имеют возможность опубликовать объявление с описанием проекта и требованиями к разработчику. Для этого достаточно пройти несложную быструю регистрацию.
Претендовать на подобные предложения могут пользователи фриланс сервиса, зарегистрированные в роли исполнителей. При этом, чтобы заполучить желанную работу, стоит позаботиться о составлении красочного резюме и портфолио.
Сотрудничество между работодателем и удаленным исполнителем проходит легко и безопасно, если сделка оформляется в рамках биржи. Причем при неудовлетворительном результате пострадавшая сторона всегда имеет право обратиться в Арбитраж для рассмотрения возникшего спора.
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