Требуется дизайнер женской одежды для проектной занятости. Опыт работы с крупными брендами, такими как Lime, Lichi, Idol, будет преимуществом. Ожидается создание уникальных коллекций и участие в разработке дизайна продукции.
Дизайн для флаера (вкладыша) по ТЗ
У нас есть айдентика, которая акцентирует внимание на идее "Love Myself" – это философия любви к себе. В дизайне мы делаем акцент на контуринге тела, а также на различных техниках, которые помогают улучшить фигуру, подтянуть кожу и привести тело в тонус.
Силуэты, которые мы использовали, были созданы другим дизайнером специально для нас с нуля, нарисованы вручную. Они символизируют женскую и мужскую энергии, выраженные в круге — что отражает баланс этих двух сил, которые присутствуют в каждом из нас. Хотя мы работаем в основном с женщинами, нам также нравится идея отражения мужского и женского начала внутри каждого человека.
Что касается дизайна вкладыша (флаера): идея примерно такая— на одной стороне будет женский силуэт с молекулами, например, развивающимися по линии волос, а на талии можно нарисовать ленту, которая будет выглядеть как сантиметр. На другой стороне, где будет текст, разместим мужской силуэт, но тоже не полный, а с краю. Текст пойдет вдоль и добавим QR-код.
Вкладыш будет в тех цветах, которые вы можете видеть на картинке (прикрепляю). Мы используем шрифт Roboto, но хочу, чтобы текст был выделен красиво, не просто набор слов. Что-то более интересное и креативное. Для начала хотелось бы обсудить, как лучше оформить эту концепцию, чтобы создать стильный и запоминающийся дизайн для вкладышей и, возможно, сайта (он пока не готов, но нужно будет подумать о концепции).
Если вы сможете выполнить работу в ближайшие дни -- давайте пообщаемся! (заказ не на вчера, просто хотелось бы приступить к разработке этого вкладыша как можно скорее). Исполнителю обязательно распишу все в подробностях. На самом деле, можно не менять практически изоображение с примера, который я прикрепила -- просто доработать его новыми элементами и красиво распределить на макет вкладыша, учитывая что на самом вкладыше будет привязан мини-подарок (чай). Надеюсь, вам понятна задача! Жду своего исполнителя:)
Выбранный исполнитель
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