Разработать дизайн бланка коммерческого предложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки13 просмотров

Необходимо разработать дизайн коммерческого предложения в двух вариантах: полный и краткий.

ТЗ во вложении.

Дедлайн - эта рабочая неделя.

Дизайн обложекДизайн рекламных материалов
3 месяца назад
mishapaz
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Роман
 
21 год
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