Есть фигурка медведя Bearbrick 70 см , необходимо сделать дизайн по обсуждению , конкретного ТЗ нет , но есть уже конкретная идея и определенные наброски , данный медведь будет предназначаться для подарка. Дизайн нужно сделать в 4-х проекциях (перед, зад, лево, право) пример оставлю в закрепе задания. Изображения достаточно в растровом виде, так как в дальнейшем медведь будет расписываться вручную.