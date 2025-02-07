Дизайн для подарочного медведя Bearbrick 70 см

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки31 просмотр

Есть фигурка медведя Bearbrick 70 см , необходимо сделать дизайн по обсуждению , конкретного ТЗ нет , но есть уже конкретная идея и определенные наброски , данный медведь будет предназначаться для подарка. Дизайн нужно сделать в 4-х проекциях (перед, зад, лево, право) пример оставлю в закрепе задания. Изображения достаточно в растровом виде, так как в дальнейшем медведь будет расписываться вручную.

Дизайн объектов
3 месяца назад
ifischer
Леонид 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель

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Евгений 
24 года
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 месяца назад
$50
3 дня
Escrow
Всё отлично, в срок, с исправлениями. Оперативен и адекватен в общении.
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Заявки фрилансеров

IIIIIJCIIII
Евгений 
24 года
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 месяца назад
Адиль
 
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2 дня назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
#1
Дизайн продукции