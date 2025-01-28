Требуется разработать 6 постов для Instagram, каждый из которых будет состоять из 2 картинок, всего 12 иллюстраций. Необходим креативный и привлекательный дизайн для привлечения внимания подписчиков.
Дизайнер принтов для коллекции одежды
Мы ищем талантливого дизайнера для разработки принтов для новой коллекции одежды. Обязанности включают разработку дизайнов и принтов по техническому заданию. Кандидат должен иметь опыт работы в fashion индустрии, быть в курсе текущих трендов, проявлять креативность и предоставить портфолио. Работа удаленная, оплата будет обсуждаться и составляет от 30000 до 100000 рублей.
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