Дизайнер принтов для коллекции одежды

Мы ищем талантливого дизайнера для разработки принтов для новой коллекции одежды. Обязанности включают разработку дизайнов и принтов по техническому заданию. Кандидат должен иметь опыт работы в fashion индустрии, быть в курсе текущих трендов, проявлять креативность и предоставить портфолио. Работа удаленная, оплата будет обсуждаться и составляет от 30000 до 100000 рублей.