Дизайнер принтов для коллекции одежды

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки160 просмотров

Мы ищем талантливого дизайнера для разработки принтов для новой коллекции одежды. Обязанности включают разработку дизайнов и принтов по техническому заданию. Кандидат должен иметь опыт работы в fashion индустрии, быть в курсе текущих трендов, проявлять креативность и предоставить портфолио. Работа удаленная, оплата будет обсуждаться и составляет от 30000 до 100000 рублей.

Дизайн одежды
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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3 месяца назад
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Иллюстрации и Рисунки