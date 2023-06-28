Разработка бренда с нуля, анимация, иллюстрация и многое другое
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
ТОП-20— Иллюстрации и Рисунки
Портфолио
- Меню1 просмотр
- Айдентика для ресторана1 просмотр
- Презентация Platforma Campнет просмотров
Отзывы заказчиков
$56
10 баллов
3 месяца назад
Работать совместо только в радость!)
Ответный отзыв
Лучший заказчик*
$92
10 баллов
3 месяца назад
Работать одно удовольствие
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, каждый раз что-то новенькое и интересное)
$110
10 баллов
6 месяцев назад
Самые лучшие рекомендации! Александара, огромное вам спасибо за крутую работу!
Ответный отзыв
Очень приятно работать, все четко, быстро!
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
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