gvozdey_malo

Александра gvozdey_malo

 
28 летУкраина/Харьков
год на фриланс-бирже
Была
21 день назад
Разработка бренда с нуля, анимация, иллюстрация и многое другое

Тут можно посмотреть портфолио

https://www.behance.net/okgm

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
ТОП-20
Иллюстрации и Рисунки
Портфолио
Отзывы заказчиков
Monolith_Mix
Ольга Чорна 
39 летПортугалия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
$56
10 баллов
3 месяца назад
Вариация маскот Праздник + Хэллоуин
Работать совместо только в радость!)
Лучший заказчик*
Ответный отзыв
Monolith_Mix
Ольга Чорна 
39 летПортугалия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
$92
10 баллов
3 месяца назад
Вариация Mascot
Работать одно удовольствие
Прекрасный заказчик, каждый раз что-то новенькое и интересное)
Ответный отзыв
Monolith_Mix
Ольга Чорна 
39 летПортугалия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
$110
10 баллов
6 месяцев назад
Создание Mascot гном
Самые лучшие рекомендации! Александара, огромное вам спасибо за крутую работу!
Очень приятно работать, все четко, быстро!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
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