Написання тексту, статей, постів, обробки фотографій, створення аватарів, розробки реклами
Маю досвід написання тексту, статей, постів, обробки фотографій, створення аватарів, розробки реклами, редагування коротких відео до 5 хвилин і невеликий досвід у створенні веб-сайтів. Працюю на результат, шукаю оптимальні шляхи вирішення Ваших запитів. Завжди з радістю готовий допомогти
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$190
средняя цена заказа
30%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Ілюстрація Лисичка34 просмотра
- Стікери25 просмотров
- Retro car29 просмотров
- Малюнок квітів27 просмотров
- Ескіз логотипу25 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Была задача нарисовать максимально точную копию картину из моего любимого фильма. Первым на задание откликнулся Роман, с ним я и начал сотрудничество. Было много трудностей во время работы, но в конечном счете, итоговым результатом я доволен полностью! Спасибо Роману за работу! Всем советую данного художника)
Ответный отзыв
Заказ был очень интересный, заказчик был вежлив и всегда был на связи, очень хорошая коммуникация! Заказчика рекомендую! Спасибо за сотрудничество, надеюсь оно было не последним последним!)
$122
10 баллов
8 месяцев назад
Горели сроки , срочно нужно было сдать отрисовку стенда. Роман, взялся за работу и в кратчайшие сроки все сделал отлично. Очень коммуникабелен и клиентоориентирован. Спасибо ему за работу. Очень выручил. Обязательно обращусь ещё раз🙏🏻🙂🔥
Ответный отзыв
Заказчик действовал оперативно, всё время был на связи, хорошее объяснение, коммуникабельность. Проект был очень интересный. Оплата была в тот же день. Рад был сотрудничать. Заказчика рекомендую! Спасибо за сотрудничество!
$250
10 баллов
10 месяцев назад
Неделю назад я искал художника-иллюстратора для книги. Из всех предложений я остановился на Роме с Украины. И не пожалел о своем выборе. Хочу выразить благодарность Роме о его профессионализме, пунктуальности, понимании клиента. Мне было очень приятно посотрудничать. Предложенный мною заказ был выполнен в срок. Рекомендую Рому, всем кому нужны рисунки.
Ответный отзыв
Со стороны заказчика всё было на высшем уровне - чётко поставленные задачи, цели, сроки. Очень приятно было сотрудничать. Вежливость, коммуникабельность, профессионализм. Оплата была сразу, никаких задержек. Благодарю за сотрудничество!