Неделю назад я искал художника-иллюстратора для книги. Из всех предложений я остановился на Роме с Украины. И не пожалел о своем выборе. Хочу выразить благодарность Роме о его профессионализме, пунктуальности, понимании клиента. Мне было очень приятно посотрудничать. Предложенный мною заказ был выполнен в срок. Рекомендую Рому, всем кому нужны рисунки.