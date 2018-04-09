mr-diamant

Доброго времени суток веблансеры! Мне нужно создать скрипт желательно на Python, который решает такую задачу: 1) Может принимать данные с вебхука переданного каким-либо сервисом (например сервис автообзвона. При успешном дозвоне там есть возможность отправить POST запрос с ...
Виталий mr-diamantmr-diamant
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- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Мне с партнёром понадобилось создать 50 иллюстраций для авторской книги. Автору очень понравился стиль pin up и он подобрал в поиске картинок гугл в разном качестве иллюстрации в стиле pin-up. По одной иллюстрации на ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Здравствуйте уважаемые веблансеры Необходимо настроить рекламную компанию в Facebook ADS Manager для Инстаграма на аудиторию Казахстан (от 16 до 65 лет) Нужна хорошая конверсия. Дневной бюджет 100$. Жду предложений С Уважением ВиталийЗавершен3 года назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходима реклама в инстаграм для предстоящего бесплатного онлайн-тренинга. Нужно грамотно все настроить. Ежедневный бюджет на рекламу выделяют по 50$. Территория охвата Казахстан. Все на казахском языке будет. Дизайн для баннеров, какой нужен, предоставим. Онлайн тренинг начинается в воскресенье ...Завершен3 года назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходима реклама в инстаграм для предстоящего бесплатного онлайн-тренинга. Нужно грамотно все настроить. Ежедневный бюджет на рекламу выделяют 120$. Территория охвата Казахстан. Все на казахском языке будет. Дизайн для баннеров, какой нужен, предоставим. Онлайн тренинг начинается в понедельник. Поэтому ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Доброго времени суток! Предлагаю работу по оптимизации кода интернет магазина https://evoclub.kz Сайт на wordpress, магазин на woocommerce. Нужно провести аудит и ускорить загрузку сайта. Оптимизировать код чтобы вывести в зеленую зону pagespeed от google Жду ваших предложений. С Уважением ВиталийHTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте уважаемые веблансеры! Есть сайт интернет-магазина по продаже звукового оборудования, необходимо создать для него эффективную рекламную кампанию с бюджетом: 200$ в месяц Адрес сайта: [url=https://evoclub.kz/]https://evoclub.kz/[/url]Контекстная реклама38 заявокЗакрыт4 года назад
Создать и настроить компанию для интернет-магазина с дальнейшей консультацией.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]Здравствуйте уважаемые веблансеры. [/b] У меня [b]1С: 8.3.10.2505[/b] конфигурация Управление Торговлей для Казахстана. Хотел настроить красивый вывод комерческих предложений. Сделал Дизайн Макета печатной формы КП, все работает нормально. Но выводится только те поля товара, которые были изначально. [b]Есть: ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужно анимировать логотип караоке-клуба Гинза. Ресторан-караоке-клуб-кальянная. [b]Продолжительность [/b]10 секунд. Желательно со звуком [b]Формат [/b]16 на 9 Будет вставляться в начале/середине/конце промо роликов, выводиться на телевизорах в ресторане, на LED экране. Скомпилировать в видео файл, хорошего разрешения, в читаемом на телевизорах ...Анимация11 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте уважаемые веблансеры. Необходимо создать 3D проект студии звукозаписи по четрежу, который я прикрепил. Студия звукозаписи на чертеже: 1а - это контрольная комната 1б - это комната записи Чертеж рисовал не сталкивающийся со спецификой студии звукозаписи проектировщик, поэтому комнаты 1а, ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте уважаемые веблансеры! Подготовил 11 предложений для клиентов. Необходимо разработать дизайн в одном стиле для каждого отдельного предложения для печати на А4, а так же дубликаты в соотношении 1:1 (квадрат) для размещения в инстаграм. Пожелание - использование иконок ...Баннеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Здравствуйте![/b] Необходимо разработать читаемый оригинальный дизайн герба для футбольной команды. Название команды: Звук Астаны Основана: 2018 году Пожелание: чтобы на гербу были следующие объекты: футбольный мяч, микрофон, название команды Цвета: желательно не более 3-х цветов, лучше 2 цвета (разницы нет ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте уважаемые веблансеры. Создал внутренний сайт компании для сотрудников на Wordpress. Где размещаются проекты. Проект размещается как пост/статья. Добавил плагин Advanced Custom Fields для добавления дополнительных полей(контакты клиентов, адрес, прикрепление фотографий, файлов, список оборудования, серийные номера, и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток Необходимо добавить поле "телефон" в форму обратной связи на самописном скрипте на ajax для wordpress. А так же нужно решить проблему со временем добавления комментариев. Сейчас стоит время сервера видемо. Нужно указать время для ...Завершен6 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые веблансеры. Мне необходима поддержка 2-х моих рекламных компаний в адвордс на месяц. С Уважением ВиталийЗавершен5 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Мне программист сделал скрипт автоматически добавляемых комментариев в виде отдельного php-кода с использованием ajax. Но не смог вставить его на страницу WordPress. Можете помочь? PS: файлы в папке comments лежат. Папка лежит в самой теме. /wp-content/themes/arenda/comments Подключать через page.php ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте уважаемые веблансеры! Создали новую компанию Google Adwords Целевая страница - лэндинг: evoclub.kz/arenda С 25 марта по сегодня - 197 кликов, и не одной заявки Нужна хорошая настройка ключевых слов. Жду предложений специалистов. С Уважением ВиталийЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо предложить вариант реализации появляющихся отзывов на сайте в разделе "Отзывы" Задача: текстовые отзывы клиенты уже предоставили, их достаточно много, их будем использовать. Необходимо создать иллюзию что отзывы добавляются(появляются) в режиме реального времени (с разным временным ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Мы работаем с системой управления светодиодной графикой MADRIX. От заказчика поступил запрос на разработку дизайна Летней террасы. Имеется исходный файл в 3D Max. Если есть возможность создания анимированной проекции, чтобы заказчик имел возможность увидеть ...3D-графика5 заявокЗакрыт6 лет назад