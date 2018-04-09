mr-diamant

Виталий mr-diamant

 
37 летКазахстан/Астана
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Регулярно пользуюсь услугами фрилансеров.

[email protected]

WhatsApp: +77028052495

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Написать телеграмм бота Python с Webhook

    Доброго времени суток веблансеры! Мне нужно создать скрипт желательно на Python, который решает такую задачу: 1) Может принимать данные с вебхука переданного каким-либо сервисом (например сервис автообзвона. При успешном дозвоне там есть возможность отправить POST запрос с ...

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Создать иллюстрации для книги

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Мне с партнёром понадобилось создать 50 иллюстраций для авторской книги. Автору очень понравился стиль pin up и он подобрал в поиске картинок гугл в разном качестве иллюстрации в стиле pin-up. По одной иллюстрации на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Настроить рекламную кампанию в ADS менеджере

    Здравствуйте уважаемые веблансеры Необходимо настроить рекламную компанию в Facebook ADS Manager для Инстаграма на аудиторию Казахстан (от 16 до 65 лет) Нужна хорошая конверсия. Дневной бюджет 100$. Жду предложений С Уважением Виталий

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Запустить таргетинговую рекламу в инстаграм для вебинара

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходима реклама в инстаграм для предстоящего бесплатного онлайн-тренинга. Нужно грамотно все настроить. Ежедневный бюджет на рекламу выделяют по 50$. Территория охвата Казахстан. Все на казахском языке будет. Дизайн для баннеров, какой нужен, предоставим. Онлайн тренинг начинается в воскресенье ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать и настроить рекламу в ADS Manager для инстаграмма

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходима реклама в инстаграм для предстоящего бесплатного онлайн-тренинга. Нужно грамотно все настроить. Ежедневный бюджет на рекламу выделяют 120$. Территория охвата Казахстан. Все на казахском языке будет. Дизайн для баннеров, какой нужен, предоставим. Онлайн тренинг начинается в понедельник. Поэтому ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оптимизировать код сайта evoclub.kz (Pagespeed Google - зеленая зона)

    Доброго времени суток! Предлагаю работу по оптимизации кода интернет магазина https://evoclub.kz  Сайт на wordpress, магазин на woocommerce. Нужно провести аудит и ускорить загрузку сайта. Оптимизировать код чтобы вывести в зеленую зону pagespeed от google Жду ваших предложений. С Уважением Виталий

    WordPressСайт на WordPressWooCommerce
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание рекламной кампании в Google Adwords

    Здравствуйте уважаемые веблансеры! Есть сайт интернет-магазина по продаже звукового оборудования, необходимо создать для него эффективную рекламную кампанию с бюджетом: 200$ в месяц Адрес сайта: [url=https://evoclub.kz/]https://evoclub.kz/[/url]

    Контекстная реклама38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить данные в печатную форму КомПред 1с УправТорг для Казахстана

    [b]Здравствуйте уважаемые веблансеры. [/b] У меня [b]1С: 8.3.10.2505[/b] конфигурация Управление Торговлей для Казахстана. Хотел настроить красивый вывод комерческих предложений.  Сделал Дизайн Макета печатной формы КП, все работает нормально. Но выводится только те поля товара, которые были изначально. [b]Есть: ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимировать логотип ресторана-караоке

    Здравствуйте Нужно анимировать логотип караоке-клуба Гинза. Ресторан-караоке-клуб-кальянная. [b]Продолжительность [/b]10 секунд. Желательно со звуком [b]Формат [/b]16 на 9 Будет вставляться в начале/середине/конце промо роликов, выводиться на телевизорах в ресторане, на LED экране. Скомпилировать в видео файл, хорошего разрешения, в читаемом на телевизорах ...

    After Effects
    Анимация11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать 3D проект студии звукозаписи

    Здравствуйте уважаемые веблансеры. Необходимо создать 3D проект студии звукозаписи по четрежу, который  я прикрепил. Студия звукозаписи на чертеже: 1а - это контрольная комната 1б - это комната записи Чертеж рисовал не сталкивающийся со спецификой студии звукозаписи проектировщик, поэтому комнаты 1а, ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн буклетов А4 и квадрат

    Здравствуйте уважаемые веблансеры! Подготовил 11 предложений для клиентов.  Необходимо разработать дизайн в одном стиле для каждого отдельного предложения для печати на А4, а так же дубликаты в соотношении 1:1 (квадрат) для размещения в инстаграм. Пожелание - использование иконок ...

    Photoshop
    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн герба для футбольной команды

    [b]Здравствуйте![/b] Необходимо разработать читаемый оригинальный дизайн герба для футбольной команды. Название команды: Звук Астаны Основана: 2018 году Пожелание: чтобы на гербу были следующие объекты: футбольный мяч, микрофон, название команды Цвета: желательно не более 3-х цветов, лучше 2 цвета (разницы нет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вывод дополнительных полей из всех постов Wordpress

    Здравствуйте уважаемые веблансеры. Создал внутренний сайт компании для сотрудников на Wordpress. Где размещаются проекты. Проект размещается как пост/статья. Добавил плагин Advanced Custom Fields для добавления дополнительных полей(контакты клиентов, адрес, прикрепление фотографий, файлов, список оборудования, серийные номера, и ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Провести модерацию скрипта на ajax для wordpress

    Доброго времени суток Необходимо добавить поле "телефон" в форму обратной связи на самописном скрипте на ajax для wordpress. А так же нужно решить проблему со временем добавления комментариев. Сейчас стоит время сервера видемо. Нужно указать время для ...

    WordPressAjaxФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вставить скрипт с использованием ajax в Wordpress

    Уважаемые фрилансеры. Мне программист сделал скрипт автоматически добавляемых комментариев в виде отдельного php-кода с использованием ajax. Но не смог вставить его на страницу WordPress. Можете помочь? PS: файлы в папке comments лежат. Папка лежит в самой теме. /wp-content/themes/arenda/comments Подключать через page.php ...

    PHPWordPressAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить рекламную кампанию в Google Adwords

    Здравствуйте уважаемые веблансеры! Создали новую компанию Google Adwords Целевая страница - лэндинг: evoclub.kz/arenda С 25 марта по сегодня - 197 кликов, и не одной заявки Нужна хорошая настройка ключевых слов.  Жду предложений специалистов. С Уважением Виталий

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Скрипт появляющихся отзывов на сайте

    Добрый день! Необходимо предложить вариант реализации появляющихся отзывов на сайте в разделе "Отзывы"  Задача: текстовые отзывы клиенты уже предоставили, их достаточно много, их будем использовать.  Необходимо создать иллюзию что отзывы добавляются(появляются) в режиме реального времени (с разным временным ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать дизайн проект. Архитектурная подсветка.

    Добрый день! Мы работаем с системой управления светодиодной графикой MADRIX. От заказчика поступил запрос на разработку дизайна Летней террасы. Имеется исходный файл в 3D Max. Если есть возможность создания анимированной проекции, чтобы заказчик имел возможность увидеть ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
SergeiMukha
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
6 месяцев назад
Написать телеграмм бота Python с Webhook
Задача поставлена четко и понятно. Благодарен за приятное общение. Рекомендую.
Отличный программист. Сделал всё и даже больше. Спасибо Сергей! Удачи в работе!
Ответный отзыв
King_Virus
Роман 
27 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
$250
10 баллов
10 месяцев назад
Создать иллюстрации для книги
Со стороны заказчика всё было на высшем уровне - чётко поставленные задачи, цели, сроки. Очень приятно было сотрудничать. Вежливость, коммуникабельность, профессионализм. Оплата была сразу, никаких задержек. Благодарю за сотрудничество!
Неделю назад я искал художника-иллюстратора для книги. Из всех предложений я остановился на Роме с Украины. И не пожалел о своем выборе. Хочу выразить благодарность Роме о его профессионализме, пунктуальности, понимании клиента. Мне было очень приятно посотрудничать. Предложенный мною заказ был выполнен в срок. Рекомендую Рому, всем кому нужны рисунки.
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bihle
Артем 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
год назад
Программа для курсовой на яве
.....
Работа выполнена! Все ок!
Ответный отзыв
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$70
10 баллов
3 года назад
Настроить рекламную кампанию в ADS менеджере
Работали уже на нескольких проектах. Очень интересные задачи. Заказчик приятный, вежливый и надёжный человек. Рекомендую.
Все отлично! Не первый проект с Александром настраиваем. Профессионализм на высшем уровне!
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smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$70
10 баллов
3 года назад
Запустить таргетинговую рекламу в инстаграм для вебинара
Все отлично! Очень рекомендую. Провели 2 совместный проект, все профессионально и четко. Оплата всегда в срок.
Александр все сделал на высшем уровне. Вопросов по профессионализму нет. Возможно расширим наше сотрудничество в сфере раскрутки и продвижения youtube канала. Желаю удачи в работе!
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