Создание рекламной кампании в Google Adwords

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Закрыт38 заявок527 просмотров

Здравствуйте уважаемые веблансеры!

Есть сайт интернет-магазина по продаже звукового оборудования, необходимо создать для него эффективную рекламную кампанию с бюджетом: 200$ в месяц

Адрес сайта: https://evoclub.kz/

Google Ads
5 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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