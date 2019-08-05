Настроить кампанию в директ

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт32 заявки842 просмотра

Тематика - профессиональное образование.

Директ+РСЯ.

10 групп, по 1-2 объявлению в каждой. При создании ориентироваться на конкурентов (есть spywords).

Использовать шаблоны.

6 лет назад
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров