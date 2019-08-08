Компания ищет Media buyer

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок230 просмотров

Мы являемся международной IT-компанией, которая ищет опытного Digital Media Buyer. Того, кто хорошо организован и эффективен. Вы будете ответственны за координацию и настройку всех цифровых рекламных кампаний на множестве аккаунтов. Вы будете ответственны за планы действий, решение проблем и анализ исследований для обеспечения успеха наших кампаний.

6 лет назад
guest_1565104847506
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров