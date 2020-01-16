Нужно наладить (откорректировать) рекламную компанию в yandex и google

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен21 заявка270 просмотров

Требуется наладить рекламу сайта (продажа стройматериалов из натурального камня)  в yandex  и google.

На этот момент сайт имеет небольшое присутствие в yandex директ, но все сделано на любительском уровне с ошибками.

Необходимо именно профессиональное и глубокое решение. 

Стоимость работ определим после формирования ТЗ. 

6 лет назад
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
6 лет назад
$129
7 дней
Безупречная работа. Быстро, качественно и профессионально во всех смыслах.
Интересная работа. Оплата вовремя. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
6 лет назад
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