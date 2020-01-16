Добрый день. Необходимо создать аккаунт и запустить контекстную рекламу. Компания занимается продажей медицинской техники для реабилитации. Сайт сделан на базе Пром. Ассортимент небольшой. Контакты в приложении. Жду ваши предложения. Спасибо.
Нужно наладить (откорректировать) рекламную компанию в yandex и google
Требуется наладить рекламу сайта (продажа стройматериалов из натурального камня) в yandex и google.
На этот момент сайт имеет небольшое присутствие в yandex директ, но все сделано на любительском уровне с ошибками.
Необходимо именно профессиональное и глубокое решение.
Стоимость работ определим после формирования ТЗ.
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