Настроить рекламу в google adwords для сайта курсов

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Завершен24 заявки262 просмотра

Необходимо настроить рекламу для 12 курсов

Google Ads
6 лет назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

gokinam
Мария 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Оперативно и качественно. Рекомендую!
Ответственный заказчик. Постоянная обратная связь. Оплата без проблем. Работаем дальше) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gokinam
Мария 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад