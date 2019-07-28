Продвижение игровых сайтов, рекламная рассылка.

Есть сеть букмекерских кантор, онлайн-казино и игровых лотерей/кейсов. Необходима консультация и настройка почтовых рассылок. Рекламы. Продвижение через почту. Подключение профильных сервисов. Важно понимать специфику. Важно что бы письма не попадали в "спам" и всё что с этим связано.