Продвижение игровых сайтов, рекламная рассылка.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки226 просмотров

Есть сеть букмекерских кантор, онлайн-казино и игровых лотерей/кейсов. Необходима консультация и настройка почтовых рассылок. Рекламы. Продвижение через почту. Подключение профильных сервисов. Важно понимать специфику. Важно что бы письма не попадали в "спам" и всё что с этим связано. 

6 лет назад
AlShev
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров