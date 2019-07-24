Продвижение сайта с помощью Google Ads ( или контекстная реклама)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт31 заявка346 просмотров

Продвижение сайта  с помощью Google Ads ( или контекстная реклама) 2-3 недели. Занимаемся созданием сайтов. Аудитория Узбекистан. Напишите расценки для 1) настройки кампании 2) введение (если имеется). И какой бюджет необходим.

Google Ads
6 лет назад
davron28
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров