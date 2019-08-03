Подобрать картинки для РК\РСЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок292 просмотра

Необходимо подобрать по 10 картинок для рекламных объявлений по теме доставки овощей\фруктов и прочего продовольствия.

Задача: подобрать 9 фото под группы объявлений и  1  общую фотографию для  объявлений общего характера.

 

6 лет назад
Mahaon_
Павел 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

natanikvik
Натали 
34 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Нужно было подобрать 10 картинок для РСЯ. Обладает живой коммуникацией, и адекватным мироощущением Задача реализована быстро и почти без правок
Адекватный заказчик, с понятным ТЗ, постоянно на связи, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

natanikvik
Натали 
34 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад