Здравствуйте Требуется зарегистрировать акк, настроить рекламную компанию , поддерживать ее в течении месяца . Тематика вебкам , поиск сотрудников
Подобрать картинки для РК\РСЯ
Необходимо подобрать по 10 картинок для рекламных объявлений по теме доставки овощей\фруктов и прочего продовольствия.
Задача: подобрать 9 фото под группы объявлений и 1 общую фотографию для объявлений общего характера.
Выбранный исполнитель
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