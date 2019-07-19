Помощь в настройке контекстной рекламы

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Завершен16 заявок263 просмотра

Помощь в настройке контекстной рекламы с использованием ВЧ и НЧ. Запустить кампанию в AdWords 

Оплата через QIWI,

Ссылка на сайт и за подробностями писать в личку

Google Ads
6 лет назад
nur-hustler
45 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ivan714
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отлично выполненная работа согласно ТЗ, рекомендую
Спасибо. Рад с Вами работать.

Заявки фрилансеров

Ivan714
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад