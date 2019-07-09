nur-hustler

Установлена Debian 9 с панелью VestaCP nginx + php-fpm Обновились с PHP 7.0 до 7.4. Обновление прошло нормально, но WordPress все равно указывает что сайт работает на 7.0. ...
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Установлена Debian 9 с панелью VestaCP nginx + php-fpm Пробовали в сочетании с Apache - сайт также не переносится. Чистая установка из коробки встает без проблем. https://clck.ru/UAAnE ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $25
Сайт не использовался около года и за это время был завирусован. Также был потерян доступ к админке. Куплен пакет чтобы удалить вирусы (но нужно для начала восстановить его). Задание: Восстановить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Сайт реализован на WordPress, требуются изменения в функционал сайта. Интересует в основном мобильная версия сайта, десктоп версия - по остаточному принципу. Ссылка на сайт: https://goo-gl.su/m0ZItBI Список работ: https://dropmefiles.com/sxSUG ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Требуется парсер, который будет собирать данные с сайта в CSV и/или EXCEL. Данные: Имя Телефон Возраст Список оказываемых слуг Номер анкеты (он в конце ссылки) Дополнительно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Проблемы с отображением рекламы. Было все настроено, объявление отображалось на 2 - 3 месте. Вчера появились ограничения, показ для аудитории «Не для всех» и «Только для взрослой аудитории» и объявление отображается только в конце страницы. ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт6 лет назад
Помощь в настройке контекстной рекламы с использованием ВЧ и НЧ. Запустить кампанию в AdWords Оплата через QIWI, Ссылка на сайт и за подробностями писать в личкуКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Куплен шаблон. Его нужно доработать согласно ТЗ. ТЗ: https://dropmefiles.com/37gIU Дополнительно установлен плагин BBpress. Сайт размещен на локальном хостинге, доступ к которому будет дан выбранному специалисту. Нужен толковый специалист ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад