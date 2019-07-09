nur-hustler

Нурлан Абдуллин nur-hustler

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
4 года назад
Упал сайт WordPress после обновления PHP 7.0 до 7.4
DebianNginxPHPWordPress
Все замечательно. Оплачено. Рекомендую к сотрудничеству.
Все сделано быстро и качественно. Спасибо за оперативность и быструю обратную связь. Надеюсь, будем сотруднячать
Ответный отзыв
crazzz91
Сергей 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Ошибка 500 после переноса на VPS (Wordpress)
ApacheDebianNginxPHPWordPress
Предельно понятная постановка задачи, моментальная оплата, в общем рекомендую!
Сделано все быстро и качественно. Благодарю, буду обращаться
Ответный отзыв
Ivan714
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Помощь в настройке контекстной рекламы
Google Ads
Спасибо. Рад с Вами работать.
Отлично выполненная работа согласно ТЗ, рекомендую
Ответный отзыв
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
$320
10 баллов
6 лет назад
Доработка платного шаблона WordPress. Тематика: услуги для взрослых
WordPress
Было приятно сотрудничать: хорошее тз, быстрая оплата. Рекомендую.
Все сделано в срок и на высшем уровне! Сотрудничаем теперь на постоянной основе. Алексей прекрасно разбирается в вопросах WP и всегда предлагает альтернативные варианты, которые в итоге получаются лучше. Спасибо большое!
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