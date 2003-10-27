crazzz91

Сергей crazzz91

 
32 годаРоссия/Самара
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб Программист

Доработка сайтов, корректировка кода, различные оптимизации. Интеграции с СRM-системами, платежными шлюзами, службами доставки. Парсеры, грабберы, автоматизации и многое другое. От мелких правок и консультаций до полного ведения проекта. PHP (все популярные CMS и фреймворки), различные Базы Данных, JavaScript (от Vue до Node). Настройка Серверов. Создание Чат-Ботов. Качество. Адекватные сроки и расценки.

PHPJavascript
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$48
2 балла
2 года назад
Исправить верстку на сайте
Не рекомендую к сотрудничеству. Ничего не было сделано.
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)
$10
2 балла
2 года назад
Доработать сайт на Vue js Django
Не рекомендую, человек не доделал свою работу, и игнорирует сообщения.
Заказчиком был предоставлен изначально не работающий docker контейнер (что было в дальнейшем им самим признано), на что была потрачена куча времени. Рабочий контейнер взамен предоставлен не был. В итоге с помощью напильника собирал локально фронт отдельно для работы с его бэком, который проксировался к настоящему бэку, доступов от которого у заказчика даже нет, что наводит на всякие мысли. Исправления фронта по ТЗ были сделаны, архив был скинут, задача согласно ТЗ - выполнена. В общем задача выполнена, деньги НЕ получены. Не рекомендую связываться с человеком!
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a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$120
10 баллов
2 года назад
Необходимо внести правки по сайту
Сергей - прекрасный исполнитель. Очень ответственный и добросовестный. Вносил правки по сайту - ночью, вошел в наше положение, за что мы ему очень благодарны. Профессионал своего дела, делает все очень оперативно и качественно. Работаем параллельно по другим проектам.
Работаем не первый раз. Только положительные впечатления от сотрудничества. Всем рекомендую!
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Valentin2
Валентин 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
2 года назад
Ускорить загрузку сайта на drupal
Обратился к Сергею за увеличением скорости сайта и некоторых технических доработок. Все сделал очень качественно, за вменяемые деньги и быстро. Учитывая что с моим движком практически ни кто не работает, а если что то делают, то получается хуже чем было) Обязательно буду обращаться за технической поддержкой только к нему. Всем рекомендую. Специалист от бога!
Четкая формулировка задачи. Быстрый прием и оплата. В общем все отлично, заказчика рекомендую!
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wolfmod
Иван 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
2 года назад
Настроить отправку форм на сайте в телеграм (чат-бот) и на почту
Сергей, выполнил заказ очень оперативно! Все работает, проблем нет. Огромное спасибо! Рекомендую
Все отлично!
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