Заказчиком был предоставлен изначально не работающий docker контейнер (что было в дальнейшем им самим признано), на что была потрачена куча времени. Рабочий контейнер взамен предоставлен не был. В итоге с помощью напильника собирал локально фронт отдельно для работы с его бэком, который проксировался к настоящему бэку, доступов от которого у заказчика даже нет, что наводит на всякие мысли. Исправления фронта по ТЗ были сделаны, архив был скинут, задача согласно ТЗ - выполнена. В общем задача выполнена, деньги НЕ получены. Не рекомендую связываться с человеком!