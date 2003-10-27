Веб Программист
Доработка сайтов, корректировка кода, различные оптимизации. Интеграции с СRM-системами, платежными шлюзами, службами доставки. Парсеры, грабберы, автоматизации и многое другое. От мелких правок и консультаций до полного ведения проекта. PHP (все популярные CMS и фреймворки), различные Базы Данных, JavaScript (от Vue до Node). Настройка Серверов. Создание Чат-Ботов. Качество. Адекватные сроки и расценки.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$48
2 балла
2 года назад
Не рекомендую к сотрудничеству. Ничего не было сделано.
$10
2 балла
2 года назад
Не рекомендую, человек не доделал свою работу, и игнорирует сообщения.
Ответный отзыв
Заказчиком был предоставлен изначально не работающий docker контейнер (что было в дальнейшем им самим признано), на что была потрачена куча времени. Рабочий контейнер взамен предоставлен не был. В итоге с помощью напильника собирал локально фронт отдельно для работы с его бэком, который проксировался к настоящему бэку, доступов от которого у заказчика даже нет, что наводит на всякие мысли. Исправления фронта по ТЗ были сделаны, архив был скинут, задача согласно ТЗ - выполнена. В общем задача выполнена, деньги НЕ получены. Не рекомендую связываться с человеком!
$120
10 баллов
2 года назад
Сергей - прекрасный исполнитель. Очень ответственный и добросовестный. Вносил правки по сайту - ночью, вошел в наше положение, за что мы ему очень благодарны. Профессионал своего дела, делает все очень оперативно и качественно. Работаем параллельно по другим проектам.
Ответный отзыв
Работаем не первый раз. Только положительные впечатления от сотрудничества. Всем рекомендую!
$35
10 баллов
2 года назад
Обратился к Сергею за увеличением скорости сайта и некоторых технических доработок. Все сделал очень качественно, за вменяемые деньги и быстро. Учитывая что с моим движком практически ни кто не работает, а если что то делают, то получается хуже чем было) Обязательно буду обращаться за технической поддержкой только к нему. Всем рекомендую. Специалист от бога!
Ответный отзыв
Четкая формулировка задачи. Быстрый прием и оплата. В общем все отлично, заказчика рекомендую!
$15
10 баллов
2 года назад
Сергей, выполнил заказ очень оперативно! Все работает, проблем нет. Огромное спасибо! Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично!