Требуется разработка поискового модуля туров для сайта, который будет интегрирован с несколькими туроператорами. Модуль должен поддерживать возможность оформления брони. Пример реализации можно посмотреть у компании Турвизор. Возможна дальнейшая поддержка проекта.
Необходимо внести правки по сайту
Добрый день.
Необходимо внести правки по сайту.
Стек: laravel, vue js.
Правки в трелло:https://trello.com/invite/b/i5zl7YC0/5438ffbd04a57c96cd77d680f11a478c/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
Нужно внести их так, чтобы не испортить ничего другого на сайте.
Ищем грамотного исполнителя, готового работать до завершения.
Срок: до среды.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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