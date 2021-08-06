Необходимо внести правки по сайту

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки1215 просмотров

Добрый день.

Необходимо внести правки по сайту.

Стек: laravel, vue js.

Правки в трелло:https://trello.com/invite/b/i5zl7YC0/5438ffbd04a57c96cd77d680f11a478c/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F

Нужно внести их так, чтобы не испортить ничего другого на сайте.

Ищем грамотного исполнителя, готового работать до завершения.

Срок: до среды.

JavaScriptLaravelVue.js
4 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

crazzz91
Сергей 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$120
3 дня
Escrow
Сергей - прекрасный исполнитель. Очень ответственный и добросовестный. Вносил правки по сайту - ночью, вошел в наше положение, за что мы ему очень благодарны. Профессионал своего дела, делает все очень оперативно и качественно. Работаем параллельно по другим проектам.
Работаем не первый раз. Только положительные впечатления от сотрудничества. Всем рекомендую!

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Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Пол
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
crazzz91
Сергей 
34 года
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Был
4 года назад
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