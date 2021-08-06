Сергей - прекрасный исполнитель. Очень ответственный и добросовестный. Вносил правки по сайту - ночью, вошел в наше положение, за что мы ему очень благодарны. Профессионал своего дела, делает все очень оперативно и качественно. Работаем параллельно по другим проектам.