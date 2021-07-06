Доработки сайта Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок1117 просмотров

Нужно подправить несколько моментов по вёрстке, ajax-подгрузке постов, выводу ACF-данных.

Сайт и подробности - в ЛС

AJAXWordPress
4 года назад
bestprojects
Иван 
35 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
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$30
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Escrow
Всё быстро и четко, как всегда!
Все отлично! Сотрудничаем не первый раз. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

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