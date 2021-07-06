Требуется разработать парсер Директа и Гугла, который будет собирать компании по заданным ключам, пропуская уже известные. Скрипт должен работать на VPS и передавать данные в Telegram-бота в режиме онлайн. Передаваемая информация включает ссылку на сайт, телефон, почту и реквизиты, если они есть в объявлениях. Укажите сроки и бюджет для реализации.