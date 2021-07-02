PHP, JavaScript, WordPress джуниор-разработчик

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок789 просмотров

Требования

- PHP

- JavaScript

- WordPress

- HTML

- CSS

Что нужно делать

- Верстать (HTML, CSS, WordPress)

- Программировать простые модули (PHP, WordPress, JavaScript).

Оплата — 1000 долларов в месяц. Пробный месяц — 500 долларов.

Удаленка.

CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
4 года назад
argola
43 года
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Заявки фрилансеров

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