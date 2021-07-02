Требуется разработка онлайн калькулятора для расчета стоимости металлоконструкций с поддержкой форматов DWG и DXF. Калькулятор должен включать 4 варианта расчета, возможность загрузки файлов, а также учитывать параметры детали и применять скидки в зависимости от количества. Формулы и стоимость металла будут предоставлены заказчиком.