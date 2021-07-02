Требуется разработка бота для автоматической выгрузки остатков золота на g2g.com. Бот должен работать с Гугл таблицей или веб-платформой, анализировать цены и корректировать их по заданным переменным. Возможность обсуждения дополнительного функционала. Ознакомьтесь с примерами разделов на сайте g2g.
PHP, JavaScript, WordPress джуниор-разработчик
Требования
- PHP
- JavaScript
- WordPress
- HTML
- CSS
Что нужно делать
- Верстать (HTML, CSS, WordPress)
- Программировать простые модули (PHP, WordPress, JavaScript).
Оплата — 1000 долларов в месяц. Пробный месяц — 500 долларов.
Удаленка.
Заявки фрилансеров
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