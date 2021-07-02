Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.
Wordpress
Здравствуйте. Есть некоторые задачи по сайту http://aukoworld.net/ на wordpress.
Задачи:
- проверить на загружаемость, убрать все ошибки.
-Доработка шторки сайта – компактность. Убрать картинку сверху с указанием PAYPAL и прочего – расставить слева и справа от текста логотипы для удобства пользователей:
Fast delivery DHL/FedEx/EMS(слева от текста)
flexible payment system, Paysend,Trusted Website(справа от текста).
-Виснет корзина товаров
-Возможность сохранения 3 видов валют без автоматической конвертации
(например товары в рублях для Российской аудитории должны быть ниже и не привязаны к $US)
P.S. Задачи должны быть выполнены с обязательным пояснением (если плагины, то какие, в каком пукте и что было поменяно и прочее) Можно фотоотчет.
Заявки фрилансеров
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