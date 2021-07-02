Здравствуйте. Есть некоторые задачи по сайту http://aukoworld.net/ на wordpress.

Задачи:

- проверить на загружаемость, убрать все ошибки.

-Доработка шторки сайта – компактность. Убрать картинку сверху с указанием PAYPAL и прочего – расставить слева и справа от текста логотипы для удобства пользователей:

Fast delivery DHL/FedEx/EMS(слева от текста)

flexible payment system, Paysend,Trusted Website(справа от текста).

-Виснет корзина товаров

-Возможность сохранения 3 видов валют без автоматической конвертации

(например товары в рублях для Российской аудитории должны быть ниже и не привязаны к $US)

P.S. Задачи должны быть выполнены с обязательным пояснением (если плагины, то какие, в каком пукте и что было поменяно и прочее) Можно фотоотчет.