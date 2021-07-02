Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка357 просмотров

Здравствуйте. Есть некоторые задачи по сайту  http://aukoworld.net/  на wordpress.

Задачи:

- проверить на загружаемость, убрать все ошибки.

-Доработка шторки сайта – компактность. Убрать картинку сверху с указанием PAYPAL и прочего –   расставить слева и справа от текста логотипы для удобства пользователей:

Fast delivery DHL/FedEx/EMS(слева от текста)

flexible payment system, Paysend,Trusted Website(справа от текста).

-Виснет корзина товаров

-Возможность сохранения 3 видов валют без автоматической конвертации

(например товары в рублях для Российской аудитории должны быть ниже и не привязаны к $US)

P.S. Задачи должны быть выполнены с  обязательным пояснением (если плагины, то какие, в каком пукте и что было поменяно и прочее) Можно фотоотчет.

WordPress
4 года назад
lozinskiyvaleriy
Валерий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Джулия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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