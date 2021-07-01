Написать телеграм-бота с простым функционалом партнерской программы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки945 просмотров

Данный бот нужен, в первую очередь, для организации работы партнерской программы (учет реферальских отчислений партнерам).

Админская часть (доступна пользователю с админ. полномочиями):

- Возможность вручную добавлять транзацию по промокоду в систему (после чего сразу идет push увед. пользователю, в которому привязан данный промокод)

Пользовательская часть (любой участник партнерской программы):

- Баланс партнера, куда зачисляются все партнерские отчисления.

- Возможность получать уведомления, как только по промокоду пользователя была совершена транзакция.

Желательно без зубодробительных фреймворков, можно на php + mysql (данные где-то хранить же надо), но в целом рассмотрю и другие варианты....

MySQLPHP
4 года назад
blackbat
Андрей 
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