Требуется доработка демо-сайта на OpenDAX с настройкой криптовалютных кошельков BTC и ETH, регистрацией пользователей с двухфакторной аутентификацией, а также создание страницы 'инвестирование' с калькулятором и обновляющимся счетчиком в личном кабинете. Необходимо отключить лишние страницы и создать до 10 новых с текстом. Уверенное владение JavaScript и HTML обязательно.
Написать телеграм-бота с простым функционалом партнерской программы
Данный бот нужен, в первую очередь, для организации работы партнерской программы (учет реферальских отчислений партнерам).
Админская часть (доступна пользователю с админ. полномочиями):
- Возможность вручную добавлять транзацию по промокоду в систему (после чего сразу идет push увед. пользователю, в которому привязан данный промокод)
Пользовательская часть (любой участник партнерской программы):
- Баланс партнера, куда зачисляются все партнерские отчисления.
- Возможность получать уведомления, как только по промокоду пользователя была совершена транзакция.
Желательно без зубодробительных фреймворков, можно на php + mysql (данные где-то хранить же надо), но в целом рассмотрю и другие варианты....
Заявки фрилансеров
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