Требуется разработать интернет-магазин на платформе Bitrix с подключением 1С, настройкой оплаты через Сбербанк и интеграцией сервисов доставки. Ожидается опыт работы с Bitrix и знание необходимых инструментов.
VideoJS плеер с расширенным функционалом
In-line плеер для интеграции на сайт (десктоп, мобайл) с расширенным функционалом и кастомным оформлением
Требования
- верстка плеера и страниц
- все платформы , включая iOS
- интеграция с api платформы
- готовый код для встраивания на любой сайт
В ответе покажите примеры реализации видео плеером или смежных задач
Заявки фрилансеров
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