Требуется внести ряд правок по ТЗ для OpenCart. Необходима настройка и проверка работоспособности плагинов, которые будут куплены. Работа не сложная, требуется указать объективный бюджет. Заказчик имеет опыт работы с сайтом и готов предоставить поддержку в процессе выполнения задачи.
Выгрузка и загрузка данных через REST API JSON
[table]Нужен рабочий инструмент (скрипт, приложение и т.п.) для выгрузки данных из одной базы AlfaCRM в новую базу на той же платформе.
Описание REST API в Альфа CRM:
Дополнительное описание REST API во вложении.
Перечень данных, которые требуется перенести:
- справочник клиентов и лидов;
- группы;
- расписание уроков;
- абонементы;
- документы раздела Финансы (расходы, доходы, корректировки)
- проведенные уроки с отметками посещений и стоимостью
- история абонементов клиента.
По объективным причинам возможно сокращение перечня выгружаемых данных.
Проверка полноты и правильности выгрузки осуществляется по идентичности данных в отчетах из двух баз.[/table]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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