Работа была выполнена качественно. Кирилл всегда был отзывчив, отвечал на вопросы оперативно. Работа потребовала внесения изменений в задание по ходу выполнения. При этом Кирилл сделал все возможное, чтобы решение удовлетворило заказчика. Все было сделано на высшем уровне, рекомендую!