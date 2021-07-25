Выгрузка и загрузка данных через REST API JSON

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки1072 просмотра

[table]Нужен рабочий инструмент (скрипт, приложение и т.п.) для выгрузки данных из одной базы AlfaCRM в новую базу на той же платформе.

Описание REST API в Альфа CRM:

https://alfacrm.pro/rest-api

Дополнительное описание REST API во вложении.

Перечень данных, которые требуется перенести:

- справочник клиентов и лидов;

- группы;

- расписание уроков;

- абонементы;

- документы раздела Финансы (расходы, доходы, корректировки)

- проведенные уроки с отметками посещений и стоимостью

- история абонементов клиента.

По объективным причинам возможно сокращение перечня выгружаемых данных.

Проверка полноты и правильности выгрузки осуществляется по идентичности данных в отчетах из двух баз.[/table]

4 года назад
ConstantinLo
Константин 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yeppo
23 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$60
21 день
Escrow
Работа была выполнена качественно. Кирилл всегда был отзывчив, отвечал на вопросы оперативно. Работа потребовала внесения изменений в задание по ходу выполнения. При этом Кирилл сделал все возможное, чтобы решение удовлетворило заказчика. Все было сделано на высшем уровне, рекомендую!
ТЗ было составлено грамотно, человек явно знает, что хочет от фрилансера. С оплатой проблем не возникло, как только был выбран исполнитель сразу создал платёж. Человек отзывчивый, всегда отвечал на вопросы, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yeppo
23 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Евгений
 
39 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
4 года назад
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