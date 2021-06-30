Требуется внести ряд правок по ТЗ - OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки634 просмотра

Требуется внести ряд правок по ТЗ - OpenCart

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1TV-nWwur5zT_603p7K7g_P0MWLal83AvfaWorf9tico/edit?usp=sharing

необходимые плагины будут куплены, от вас настройка/проверка на работоспособность

работа не сложная, прошу указывать объективный бюджет

Я сам в теме по этому сайту, много делалось мной, времени не хватает, ищу помощника, все расскажу, покажу, помогу!

Opencart
4 года назад
tevik
Денис 
43 года
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Был
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Заявки фрилансеров

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