Требуется внести ряд правок по ТЗ - OpenCart

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1TV-nWwur5zT_603p7K7g_P0MWLal83AvfaWorf9tico/edit?usp=sharing

необходимые плагины будут куплены, от вас настройка/проверка на работоспособность

работа не сложная, прошу указывать объективный бюджет

Я сам в теме по этому сайту, много делалось мной, времени не хватает, ищу помощника, все расскажу, покажу, помогу!