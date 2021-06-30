Скрипт уникализации шаблона для Wordpress.

Под уникализацией подразумевается, что на входе даются папки с файлом шаблона, картинками и style.css

1. Скрипт должен брать название картинки, искать его в тексте файлов шаблона и style.css, менять там его название во всех местах, где этот файл встречается, а затем менять название и самой картинки. Чтобы в результате все картинки шаблона имели оригинальное название и шаблон выглядел по прежнему.

2. После этого скрипт должен брать название стиля в файле css, менять его название таким же образом, как и файлы картинок и заменять везде в файлах шаблона, где он встречается.

На выходе должен получатся шаблон с уникальными названиями картинок и стилей, но выглядящий по прежнему. Верстка страдать не должна.