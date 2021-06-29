Требуется внести доработки в проект на Ruby в соответствии с техническим заданием. Задача срочная, необходимо начать сразу. Оплата 250$ за первый этап работ, без авансов, по мере выполнения. Срок выполнения — 1-2 дня, первые результаты ожидаются сегодня.
Посадить верстку на битрикс шаблон аспро
Есть готовая верстка, подробное ТЗ. Нужно посадить верстку на шаблон аспро максимум или некст. Доработать немного функционал. В общем все подробности в тз которое отправлю кандидатам. Нацелен на долгосрочное сотрудничество. Работы по битриксу много. Пишите цену часа.
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