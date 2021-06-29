Требуется внести доработки в проект на Ruby в соответствии с техническим заданием. Задача срочная, необходимо начать сразу. Оплата 250$ за первый этап работ, без авансов, по мере выполнения. Срок выполнения — 1-2 дня, первые результаты ожидаются сегодня.
Браузерное расширение
Всем привет,
нужно сделать браузерное расширение для перевода слов и фраз из иностранных текстов используя Google Translate API. Оно должно работать в
разных браузерах (как минимум в Хроме и ФФ).
Задача состоит из двух частей:
1. Создание переводчика. Он должен быть похож на существующие расширения "simple traslate" и "Leo translate". Пользователь кликает на
слово и получает один или несколько вариантов перевода во всплывающем
блоке. Либо пользователь выделяет фразу, после чего появляется небольшая
иконка, по клику на которую всплывает перевод.
2. Создание бэкенда. Пользователи могут регистрироваться, используя электронную почту и получать дополнительный функционал - добавление
новых слов в личный словарь.
В ответе указывайте сроки, стоимость и другие условия.
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