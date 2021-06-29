Требуется доработка модуля 'Тарифы для объявлений' на сайте недвижимости. Проект написан на PHP 7.1 с использованием шаблонизатора Smarty. Кандидатам будет предоставлено ТЗ для оценки. Обязательны навыки верстки. Оплата производится через ЮМани по факту выполнения.
Доработка скрипта на php
скрипт считывает содержимое интернет страницы и сохраняет содержимое в xml
нужно настроить скрипт на другую страницу этого же ресурса
более подробно уже отдельно
Заявки фрилансеров
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