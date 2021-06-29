Требуется доработка веб-сайта с использованием Vue.js и Django. Задачи будут решаться поэтапно, оплата производится по мере выполнения каждой задачи. Необходимы знания Vue.js и Django для успешного выполнения работы.
Разработать админку на ReactJS (web3 + Metamask)
Нужно сделать админку, в которой будет две роли: admin & support.
Важный момент: авторизация через Метамаск, то есть на бекенде мы задаем кошелек (хардкодим) и с помощью него админ авторизуется (можно использовать либу https://github.com/NoahZinsmeister/web3-react
Этот админ может создать/изменить других admin & support.
Остально ТЗ пришлю.
В качестве темплейта можно использовать https://coreui.io/react/?affChecked=1#compare
Требуется:
+ опыт работы с web3
+ аккуратность
+ организованность
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