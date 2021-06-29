Нужно сделать админку, в которой будет две роли: admin & support.

Важный момент: авторизация через Метамаск, то есть на бекенде мы задаем кошелек (хардкодим) и с помощью него админ авторизуется (можно использовать либу https://github.com/NoahZinsmeister/web3-react

Этот админ может создать/изменить других admin & support.

Остально ТЗ пришлю.

В качестве темплейта можно использовать https://coreui.io/react/?affChecked=1#compare

Требуется:

+ опыт работы с web3

+ аккуратность

+ организованность