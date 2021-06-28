Требуется реализовать обновление количества товаров в миникорзине Opencart с помощью AJAX. В данный момент обновление работает только после перезагрузки страницы. Необходимо исправить эту проблему для улучшения пользовательского опыта.
Нужно сделать фид для яндекс маркета и озона (маркетплейс)
Нужно сделать фид в insales для яндекс маркета (маркетплейс) и ozon.ru для интернет магазина
Заявки фрилансеров
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