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Angular — это один из наиболее популярных фреймворков для разработки веб-приложений. Он был разработан командой Google и используется для создания масштабируемых и высокопроизводительных клиентских приложений. Angular предоставляет набор инструментов и функциональных возможностей, упрощающих создание сложных веб-приложений.

Цели и преимущества Angular

  • Разработка одностраничных приложений (SPA)

    Angular позволяет создавать SPA, где весь контент загружается один раз, а дальнейшая навигация происходит без перезагрузки страницы. Это обеспечивает более быструю загрузку и лучший пользовательский опыт.

  • Модульная структура

    Фреймворк поощряет использование модульности, разбивая приложение на небольшие части (модули), что упрощает его разработку, тестирование и поддержку.

  • Двустороннее связывание данных

    Angular предлагает инструменты для простой синхронизации данных между представлением и моделью приложения, что облегчает разработку и обновление интерфейса.

  • Расширенные возможности HTML

    Фреймворк вводит дополнительные элементы и атрибуты, позволяя использовать более декларативный подход к созданию пользовательского интерфейса.

  • Тестирование

    Angular облегчает написание модульных тестов для приложения, что упрощает процесс отладки и повышает надёжность приложения.

Архитектура Angular

Архитектура Angular основана на концепции компонентов. Приложение строится из множества компонентов, каждый из которых содержит свою логику, представление (шаблон) и стили. Компоненты могут быть вложенными друг в друга, образуя иерархию, что способствует удобному управлению приложением и повышает его читаемость и масштабируемость.

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