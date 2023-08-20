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Angular — это один из наиболее популярных фреймворков для разработки веб-приложений. Он был разработан командой Google и используется для создания масштабируемых и высокопроизводительных клиентских приложений. Angular предоставляет набор инструментов и функциональных возможностей, упрощающих создание сложных веб-приложений.
Цели и преимущества Angular
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Разработка одностраничных приложений (SPA)
Angular позволяет создавать SPA, где весь контент загружается один раз, а дальнейшая навигация происходит без перезагрузки страницы. Это обеспечивает более быструю загрузку и лучший пользовательский опыт.
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Модульная структура
Фреймворк поощряет использование модульности, разбивая приложение на небольшие части (модули), что упрощает его разработку, тестирование и поддержку.
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Двустороннее связывание данных
Angular предлагает инструменты для простой синхронизации данных между представлением и моделью приложения, что облегчает разработку и обновление интерфейса.
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Расширенные возможности HTML
Фреймворк вводит дополнительные элементы и атрибуты, позволяя использовать более декларативный подход к созданию пользовательского интерфейса.
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Тестирование
Angular облегчает написание модульных тестов для приложения, что упрощает процесс отладки и повышает надёжность приложения.
Архитектура Angular
Архитектура Angular основана на концепции компонентов. Приложение строится из множества компонентов, каждый из которых содержит свою логику, представление (шаблон) и стили. Компоненты могут быть вложенными друг в друга, образуя иерархию, что способствует удобному управлению приложением и повышает его читаемость и масштабируемость.
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