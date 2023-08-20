Angular — это один из наиболее популярных фреймворков для разработки веб-приложений. Он был разработан командой Google и используется для создания масштабируемых и высокопроизводительных клиентских приложений. Angular предоставляет набор инструментов и функциональных возможностей, упрощающих создание сложных веб-приложений.

Цели и преимущества Angular

Разработка одностраничных приложений (SPA) Angular позволяет создавать SPA, где весь контент загружается один раз, а дальнейшая навигация происходит без перезагрузки страницы. Это обеспечивает более быструю загрузку и лучший пользовательский опыт.

Модульная структура Фреймворк поощряет использование модульности, разбивая приложение на небольшие части (модули), что упрощает его разработку, тестирование и поддержку.

Двустороннее связывание данных Angular предлагает инструменты для простой синхронизации данных между представлением и моделью приложения, что облегчает разработку и обновление интерфейса.

Расширенные возможности HTML Фреймворк вводит дополнительные элементы и атрибуты, позволяя использовать более декларативный подход к созданию пользовательского интерфейса.

Тестирование Angular облегчает написание модульных тестов для приложения, что упрощает процесс отладки и повышает надёжность приложения.

Архитектура Angular

Архитектура Angular основана на концепции компонентов. Приложение строится из множества компонентов, каждый из которых содержит свою логику, представление (шаблон) и стили. Компоненты могут быть вложенными друг в друга, образуя иерархию, что способствует удобному управлению приложением и повышает его читаемость и масштабируемость.