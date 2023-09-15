Приветствую! Необходимо интегрировать приложение Microsoft Teams в наше приложение digital signage. Больше информации об интеграции с сайта конкурентов. А так же видео об этой интеграции для лучшего понимания. Требования: Опыт ...
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Программист TypeScript – это специалист, который специализируется на разработке программного обеспечения, используя язык программирования TypeScript. TypeScript является строго типизированным языком, расширяющим функциональность JavaScript. Программисты TypeScript обладают глубокими знаниями в области разработки веб-приложений, серверных приложений, мобильных приложений и других программных продуктов.
Услуги, которые предлагает программист TypeScript:
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Разработка веб-приложений
Программисты TypeScript создают масштабируемые и эффективные веб-приложения, используя возможности языка для повышения производительности и надёжности.
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Создание серверных приложений
Программисты TypeScript могут разрабатывать серверные приложения, используя фреймворки, такие как Node.js, для создания эффективных и высокопроизводительных серверов.
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Мобильная разработка
Специалисты по TypeScript могут создавать мобильные приложения с использованием фреймворков, таких как React Native, обеспечивая максимальную переносимость кода и производительность на различных платформах.
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Тестирование и оптимизация
Программисты TypeScript занимаются тестированием разработанных приложений и их оптимизацией для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта.
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Поддержка и обслуживание
Специалисты по TypeScript предоставляют услуги по поддержке и обслуживанию разработанных программных продуктов, обеспечивая их непрерывную работу и обновление.
Область деятельности программиста TypeScript
Программист TypeScript может работать как на фрилансе, предоставляя услуги разработки программного обеспечения для клиентов, так и в компаниях, занимающихся разработкой программных продуктов. Они могут быть частью команды разработчиков или работать над проектами самостоятельно, в зависимости от специфики работы и требований заказчика.
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