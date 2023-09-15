Заказать услуги программиста TypeScript

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Программист TypeScript – это специалист, который специализируется на разработке программного обеспечения, используя язык программирования TypeScript. TypeScript является строго типизированным языком, расширяющим функциональность JavaScript. Программисты TypeScript обладают глубокими знаниями в области разработки веб-приложений, серверных приложений, мобильных приложений и других программных продуктов.

Услуги, которые предлагает программист TypeScript:

  • Разработка веб-приложений

    Программисты TypeScript создают масштабируемые и эффективные веб-приложения, используя возможности языка для повышения производительности и надёжности.

  • Создание серверных приложений

    Программисты TypeScript могут разрабатывать серверные приложения, используя фреймворки, такие как Node.js, для создания эффективных и высокопроизводительных серверов.

  • Мобильная разработка

    Специалисты по TypeScript могут создавать мобильные приложения с использованием фреймворков, таких как React Native, обеспечивая максимальную переносимость кода и производительность на различных платформах.

  • Тестирование и оптимизация

    Программисты TypeScript занимаются тестированием разработанных приложений и их оптимизацией для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта.

  • Поддержка и обслуживание

    Специалисты по TypeScript предоставляют услуги по поддержке и обслуживанию разработанных программных продуктов, обеспечивая их непрерывную работу и обновление.

Область деятельности программиста TypeScript

Программист TypeScript может работать как на фрилансе, предоставляя услуги разработки программного обеспечения для клиентов, так и в компаниях, занимающихся разработкой программных продуктов. Они могут быть частью команды разработчиков или работать над проектами самостоятельно, в зависимости от специфики работы и требований заказчика.

  • Интеграция приложения Microsoft Teams (Vue.js + Rest API)

    Приветствую! Необходимо интегрировать приложение Microsoft Teams в наше приложение digital signage. Больше информации об интеграции с сайта конкурентов. А так же видео об этой интеграции для лучшего понимания. Требования: Опыт ...

    JavascriptTypeScriptHTMLCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Открыт
    11 дней назад

  • Установить скрипт

    $10

    Установить скрипт созданный на Nuxt 3, uWS 20 (node), Typescript ,Ethers. Панель управления Plesk. Нужно прописать директории в Apache. Описание установки есть. Подключение через AnyDesk

    TypeScriptApache
    Системное администрирование1 заявка
    Открыт
    16 дней назад

  • Продовжити допрацювання на сайті для дзвінків колл центру

    Вітаю. у нас маленький колл центр, для товарного бізнесу.  В мене є сайт, через який ми здійснюєм дзвінки. Ось тз по якому цей сайт розроблявся. https://docs.google.com/document/d/1Sp1TU5KJEZhm0jAk837PqgOGw81cLTLaDTnu82Ul_3U/edit На даний момент сайт ...

    TypeScriptMongoDB
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Открыт
    24 дня назад

  • Доработка 2х приложений React Native и Flutter

    Базово напишу о приложениях: 1. Приложение RentMe - агрегатор объявлений по аренде недвижимости (https://apps.apple.com/us/app/rentme-real-estate-aggregator/id6446093563) Написано на реакте. Текущие изменения которые хотел бы внести: - удалять неактивные предложения с нашей ленты ...

    TypeScriptReactFlutter
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 дня назад

  • Необходим TypeScript разработчик на удаленку

    $5000

    Американская компания – команда профессионалов, работающая в сфере искусственного интеллекта и поисковых алгоритмов, которую проинвестировали американские фонды в 2017 году. Мы ищем опытных веб-разработчиков от уровня middle! Наша компания – является одним из проектов нашего ...

    JavascriptTypeScriptMySQL
    Веб-программирование33 заявки
    Закрыт
    8 дней назад

  • Развертывание нескольких Typescript скриптов из GitHub

    Развертывание нескольких Typescript скриптов из GitHub на веб-сайт Несколько Typescript скриптов необходимо добавить из репозитория GitHub на веб-сайт. Требования: - Опыт работы с Node.js. - Экспертные знания TypeScript Больше подробностей в личных сообщениях.

    TypeScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 дней назад

  • ReactJS + TS + Git, работа на сегодня

    $30

    ReactJS + Git, работа на сегодня React Vite TypeScript Сроки выполнения, сегодня за вечер. Бюджет 30$, оплата по факту готовности Создание не большой работы - компонента, имеется ТЗ

    TypeScriptReact
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Доработка проекта (React, TypeScript)

    Нужно доработать проект, многое в нем уже сделано, но есть ошибки, местами не хватает какого то функционала, те нужно сделать правки формата "не отправляется запрос к API по кнопке Search" - проект ...

    TypeScriptReact
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • React маркетплейс, поддержка проекта. PWA. TypeScript, Redux, Next

    Обязательно знание и/или острое желание разобраться с PWA! Нужно вывести в PWA два приложения на реакт, маркетплейс и кабинет продавца. Сделать push уведомления в фоне. Далее беклог на 3 месяца по доработке проекта. Работа ...

    TypeScriptReact
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Веб-приложение по просмотру запчастей для тяжелой техники

    Создать из легаси системы веб-приложение по просмотру запчастей для тяжелой техники Приложение сначала будет простым – несколько экранов. Приложение будет размещено в интрасети компании. Особенности: - без пользователей и админ части. - переключение языков (английский и итальянский). - редактирование внутри ...

    TypeScriptPostgreSQLMongoDBReact
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать frontend для работы с 3D-моделью

    Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...

    TypeScriptReact
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Переработка и интеграция Frontend и Backend для платформы DEX

    $400

    Описание: Необходимо взять готовый фронтенд и бэкенд платформы DEX. Бэкенд, написанный на языке программирования Kotlin, следует переработать, используя Python или PHP, и интегрировать его с SDK TON Connect 2.0. Требования: 1. Основные ...

    PHPPythonTypeScriptReact
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • JavaScript программист для дработки функционала в существующем проекте

    $1000

    Есть социальная сеть, в которой регистрируются и общаются люди в чате. Наше ПО логинится во много аккаунтов и собирает неотвеченные чаты из этих аккаунтов, дает возможность работать в одном интерфейсе от лица большого ...

    JavascriptTypeScriptMongoDB
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка web сайта стриминг сервиса.

    Краткое описание технического задания для создания сайта видеотрансляций по принципу мультикаст вещания с нативно интегрированной донат системой.     Функциональные требования:     1 Регистрация и аутентификация пользователей.  2 Реализовать функционал пополнения баланса аккаунта и вывода средств с помощью предложенных платёжных сервисов.  3 ...

    TypeScriptMySQLFigmaReact
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Фронтенд разработчик стек: next.js + typescript

    $300

    Нужен в проект фронтенд разработчик, для разработки личного кабинета в формате pwa. Суммарно 15 страниц вместе с авторизацией, логика максимально простая. Рассматриваем только стек: next.js + typescript Важно чтобы вы хорошо знали этот ...

    TypeScript
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать frontend для работы с 3D-моделью

    Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...

    TypeScriptReact
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Back-end/Fullstack разработчик ASP.NET, C#, .NET Core 3+

    Требуется бэкенд и(или) фуллстак разработчик-фрилансер на удаленную работу в компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для управления автопарком. Мы базируемся в США. Команда разработчиков, в основном, из СНГ и Южной Америки. Желательно Middle или Senior разработчики, ...

    JavascriptTypeScriptPostgreSQLHTMLCSSBootstrapAngular
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработать мобильное приложение.

    Имеется вполне готовое мобильное приложение. Основной функционал мобильного приложения - звонки. Для звонков используется система Агора. С ней и возникли проблемы: 1) Все звонки направляются в одну комнату 2) При разговоре клиент-оператор, другой клиент может совершить звонок ...

    TypeScript
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад