Развертывание нескольких Typescript скриптов из GitHub

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок23 просмотра
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Развертывание нескольких Typescript скриптов из GitHub на веб-сайт

Несколько Typescript скриптов необходимо добавить из репозитория GitHub на веб-сайт.
Требования:
- Опыт работы с Node.js.
- Экспертные знания TypeScript
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TypeScript
месяц назад
zakazlancer
Иванов 
28 летНидерланды
6 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад