Бот для магазина

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок132 просмотра
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Добрый день.
Нужно создать бота для магазина чтобы там можно было регистрироваться (телефон), создавать заказ, выбирать продукцию.
Пожалуйста пишите сразу ориентировочные стоимость и сроки

месяц назад
guest_16381924644034
Украина
2 года в сервисе
Была
день назад