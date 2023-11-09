Telegramm и WhatsApp bot

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок133 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен бот 'клиент-сервис', который будет принимать претензии от покупателей, генерировать заранее подготовленный ответ и оповещать администратора об этих претензиях.

примеры:
@shwedar_bot
@Rabby_Service_Bot

более подробное ТЗ скину в лс

месяц назад
guest_1699011020840
Беларусь
2 месяца в сервисе
Была
18 часов назад
Выбранный исполнитель
RedjinaldOgynsky
Даниил 
19 летБеларусь
год в сервисе
Был
9 дней назад
месяц назад
$35
4 дня
RUBUSDT