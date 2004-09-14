RedjinaldOgynsky

Pyhon разработчик

Я разработчик на Python и JavaScript. Обладаю навыками вёрстки(HTML, CSS), владею навыками разработки на frontend фреймворке - React. Для backend обычно использую FastAPI, но при этом владею базовыми знаниями в Django. Владею базовыми знаниями MySQL, SQLite. Для работы с базами данных на Python использую SQLAlchemy. Владею такими Python библиотеками для парсинга данных как: BeautifulSoup, Request, Selenium. Для разработки Telegram ботов пользуюсь библиотекой Aiogram. Всегда готов помочь при возникновении вопросов по поводу моей работы, а так же при необходимости быстро обучится дополнительным технологиям.

Telegram: @RedjinaldOgynskiy